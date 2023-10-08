انت الان تتابع خبر خوسيلو يُحقق إنجازاً مميزاً ويُعادل رقم أسطورة مدريد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد نجح خوسيلو في معادلة إنجاز لم يسبقه إليه بقميص الميرنجي سوى لاعبين اثنين: الأسطورة راؤول جونزاليس وخافيير بورتيلو.

وبات خوسيلو ثالث لاعب إسباني يسجل 5 أهداف أو أكثر مع ريال مدريد في أول 9 مباريات له بالليجا في القرن 21.



وسجل أهداف ريال مدريد بيلينجهام (هدفان) في الدقائق 9 و54، وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 65، وخوسيلو في الدقيقة 70.

وبهذا الانتصار يعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 24 نقطة، بينما يحتل أوساسونا المركز التاسع برصيد 10 نقاط.

