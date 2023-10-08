انت الان تتابع خبر خوسيلو يُحقق إنجازاً مميزاً ويُعادل رقم أسطورة مدريد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد نجح خوسيلو في معادلة إنجاز لم يسبقه إليه بقميص الميرنجي سوى لاعبين اثنين: الأسطورة راؤول جونزاليس وخافيير بورتيلو.
وبات خوسيلو ثالث لاعب إسباني يسجل 5 أهداف أو أكثر مع ريال مدريد في أول 9 مباريات له بالليجا في القرن 21.
وسجل أهداف ريال مدريد بيلينجهام (هدفان) في الدقائق 9 و54، وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 65، وخوسيلو في الدقيقة 70.
وبهذا الانتصار يعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 24 نقطة، بينما يحتل أوساسونا المركز التاسع برصيد 10 نقاط.
وبات خوسيلو ثالث لاعب إسباني يسجل 5 أهداف أو أكثر مع ريال مدريد في أول 9 مباريات له بالليجا في القرن 21.
وسجل أهداف ريال مدريد بيلينجهام (هدفان) في الدقائق 9 و54، وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 65، وخوسيلو في الدقيقة 70.
وبهذا الانتصار يعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 24 نقطة، بينما يحتل أوساسونا المركز التاسع برصيد 10 نقاط.