انت الان تتابع خبر كوارث الطقس.. ما عدد الأطفال النازحين بالعالم إثر الفيضانات والعواصف؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتمثل هذه الأرقام، 95% من نسبة النزوح الداخلي للأطفال في 44 دولة، بسبب الكوارث المرتبطة بالطقس على مدار فترة الستة أعوام، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".

وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الإسبانية "EFE"، من المتوقع أن تؤدي فيضانات الأنهار فقط إلى نزوح 96 مليون طفل آخرين خلال السنوات الثلاثين المقبلة، استنادًا إلى البيانات المناخية الحالية، حيث تعد الفيضانات، إلى حد بعيد، الظاهرة الأكثر تطرفًا المرتبطة بتغير المناخ والتي تسبب نزوح الأطفال.



وأشار التقرير إلى أن الصين والفلبين من بين البلدان التي سجلت أعلى الأعداد المطلقة لنزوح الأطفال بسبب تعرضهم للطقس المتطرف، كما أن الحالة أكثر خطورة من حيث النسبة المئوية للسكان في الدول الجزرية مثل دومينيكا وفانواتو حيث يتواجد الأطفال.

ولفت إلى أن اليونيسف تعمل مع العديد من البلدان الأكثر عرضة للخطر لتوقع الفيضانات المستقبلية وبالتالي تقليل خطر النزوح، مع إستراتيجيات تأخذ في الاعتبار بشكل خاص أعداد الأطفال في تلك البلدان".