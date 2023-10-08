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ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 256 شهيداً

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 256 شهيداً و1788 جريحاً.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن من بين الشهداء 20 طفلاً، قضوا في عمليات القصف العنيف من طائرات الاحتلال على المنازل والأبراج السكنية.

من جانبها، ذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن حصيلة شهداء الغارات التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم، بلغت 24 شهيداً وعشرات الجرحى، جرى انتشالهم من المنازل والبنايات السكنية التي تم استهدافها بالصواريخ.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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