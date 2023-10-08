الطقس اليوم.. أمطار على بعض المناطق قد تمتد إلى القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الأحد على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه يسود اليوم طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على عدد من مناطق الجمهورية:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 27 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 35 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 33 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 42 درجة مئوية.