شكرا لقرائتكم خبر عن النائب هشام الشعينى: بيان البرلمان الأوروبى تضمن افتراءات وادعاءات غير صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب هشام الشعينى عضو مجلس النواب رفضه التام لبيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان والانتخابات بمصر، معتبراً ما جاء فى هذا البيان من أكاذيب وافتراءات ضد مصر بمثابة تدخل سافر وغير مقبول في الشئون الداخلية المصرية وفى شئون القضاء المصرى الشامخ بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة ومثل هذه الأكاذيب والافتراءات مرفوضة من كل المصريين.

وقال " الشعينى" ، إن سجل البرلمان الأوروبي مشبوه وملئ بالسموم والأكاذيب ضد مصر وهذا البيان الكاذب لايعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، متسائلاً لماذا يصدر البرلمان الاوروبي مثل هذه البيانات المضللة فى هذا التوقيت الذى تستعد فيه مصر لاجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وتحت إشراف قضائى كامل، معتبراً هذا البيان بمثابة محاولة فاشلة مثل المحاولات الفاشلة السابقة للبرلمان الاوروبي لتشويه صورة مصر خارجياً، مؤكداً أن بيان البرلمان الاوروبي تضمن افتراءات وادعاءات منافية للحقيقة وإساءة لا يمكن قبولها في حق الدولة.

وأكد النائب هشام الشعينى أن الرأى العام العالمى على وعى وادراك كاملين بأن القيادة السياسية تأخذ على عاتقها إرساء دعائم حقوق الإنسان والديمقراطية وأنه من غير المقبول التدخل أو التشكيك في نزاهة القضاء المصري لا سيما وأن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة منذ اليوم الأول على بدء العملية الانتخابية في الوقوف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين والتزام الحياد والشفافية، مشيراً الى أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الحكيمة.