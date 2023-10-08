الشرطة الإسرائيلية: مسلحون فلسطينيون ما زالوا داخل الحدود وما زلنا بعيدين عن الإعلان عن القضاء عليهم

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، بأن "مسلحين فلسطينيين ما زالوا داخل الحدود وما زلنا بعيدين عن الإعلان عن القضاء عليهم".

وفي السياق، أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن "مجاهدينا لا زالوا يخوضون اشتباكات ضارية في عدة مواقع قتالية داخل أراضينا المحتلة منها: أوفاكيم وسديروت وياد مردخاي وكفار عزة وبئيري ويتيد وكيسوفيم وتقوم مفارز المدفعية بإسناد المقاتلين بالقذائف الصاروخية".

وأطلقت حركة "حماس" السبت عملية أطلقتها عليها اسم "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ وتوغلت في مواقع إسرائيلية وأسرت إسرائيليين، وذلك في رد منها على "استمرار الانتهاكات في المسجد الأقصى والضفة الغربية".

وردّت تل أبيب بغارات جوية مكثفة على قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة، مع تواصل الاشتباكات مع "مئات" المتسللين داخل مستوطنات غلاف غزة.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن أنّ "إسرائيل في حالة حرب"، مشيرًا إلى أن الجيش سيفعل كل ما يلزم لـ"القضاء على حماس".