الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 26 جنديًا إسرائيليًا: قضينا على أكثر من 400 مقاتل لحماس وأمامنا أيام قاسية

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي من تل أبيب، أنّ "26 جنديًا إسرائيليًا قتلوا منذ هجوم أمس"، زاعمًا أن القوات الإسرائيلية قضت "على أكثر من 400 مقاتل من حركة حماس".

ولفت إلى أنّ "الحرب قاسية وأمامنا أيام قاسية أخرى"، مشيرًا إلى "أننا عشنا أوقاتا عصيبة في الساعات الأربع والعشرين الماضية".