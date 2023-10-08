ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى أكثر من ألفي قتيل

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف في غرب أفغانستان والهزّات الارتدادية التي أعقبته إلى أكثر من ألفي قتيل، وفق ما أعلن ناطق باسم الحكومة الأحد.
وذكر المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي نقلا عن هيئة إدارة الكوارث، أنّ "2053 شهيدًا قتلوا في 13 قرية. أصيب 1240 بجروح. دُمّر 1320 منزلا بالكامل".
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