"النشرة": ضربات الحدود الجنوبية اللبنانية لم تخرج عن قواعد الاشتباك القائمة

علّقت مصادر مطّلعة عبر "النشرة" على التطور الميداني جنوب لبنان، بقولها: اتت الضربات العسكرية ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها، اي في مزارع شبعا.

ورأت ان "حزب الله" استهدف مواقع اسرائيلية في اراض لبنانية محتلة في مزارع شبعا ومحيطها، ولم يطل اهدافاً خارج تلك المساحات المحتلة، كما اتت الضربات الاسرائيلية في اطار تلك القواعد ايضاً، مما يعني ان الامور لا تزال مضبوطة جنوباً.

واعتبرت المصادر ان هناك رسالة وجهها الحزب بإتجاهين:

اولاً، للاسرائيليين لتحذيرهم من دخول قطاع غزه، لأن الامر قد يقود الى توسيع المواجهة في جبهات اخرى، وألاّ طمأنة لهم على ابقاء الجبهات الشمالية هادئة.

ثانياً، للفلسطينيين تأكيداً لهم على جدية التضامن معهم، وبأنهم ليسوا وحدهم في المعركة.