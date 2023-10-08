يزبك: عملية "‎طوفان الاقصى" أدخلت الفرحة إلى قلوب الأمة والجيش الإسرائيلي قُهر في غزّة

اعتبر رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك، أنّ "عملية ‎طوفان الاقصى أدخلت الفرحة والبهجة والسرور الى بيوت وقلوب الامة".

وأكد أنّ "هذه العملية التي تهدف الى تحرير الاسرى، تؤكد انّ هذه الامة هي امة مرحومة، وان الخير باق فيها وانها قد تسقط احيانا لكنها لا تستسلم".

ولفت إلى أنّه "راهن الاستكبار على الجيل الثالث كونه بعيد عن كل ما حصل في فلسطين ولا يحمل هم فلسطين ولكن هذا الجيل اليوم اعاد للقضية الفلسطينية روحها من جديد، وكأنه اليوم قد احتلت فلسطين وهذا الجيل هو الذي يواجه هذا الكيان الغاصب وهذا الكيان امام المشاهد التي رأيناها اليوم وحقيقة كما ذكر سماحة الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله أن اسرائيل اوهن من بيت العنكبوت وهذا هو الوهن".

وشدد يزبك على أنّ الجيش الإسرائيلي "قُهر في لبنان في التحرير وفي تموز 2006 واليوم ايضا في غزة وفي طوفان الاقصى".