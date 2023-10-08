"النشرة": الهدوء يسيطر على طول الحدود اللبنانية الجنوبية والحياة طبيعية

رصدت "النشرة" مسار الحياة الطبيعية في كل المناطق الممتدة على الحدود الجنوبية. وعاد الهدوء بشكل كامل الى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. وكان حزب الله استهدف مواقع اسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة، وردّت اسرائيل بضربات عسكرية، لتنتهي الامور عند هذا الحد، من دون تسجيل اي تطور اضافي في جنوب لبنان.

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