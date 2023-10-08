القناة 12 الإسرائيلية: 350 قتيلًا إسرائيليًا منذ بدء القتال حتى الآن

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، عن سقوط 350 قتيلًا إسرائيليًا منذ بدء القتال حتى الآن.

في السياق، أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ "30 شرطيا إسرائيليا سقطوا منذ بداية الهجوم"، الذي شنته حركة "حماس" أمس السبت.