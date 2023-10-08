أعربت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، عن قلقه "إزاء تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق هذا الصباح"، لافتةً الى أنه "من المهم أكثر من أي وقت مضى الالتزام بوقف الأعمال العدائية والتطبيق الكامل للقرار 1701، لحماية لبنان وشعبه من المزيد من التصعيد".
وأكدت فرونتسكا، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الى أن "مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، سيواصل بالتنسيق مع اليونيفيل، بذل كل ما في وسعه ودعم الجهود الرامية إلى حماية أمن لبنان واستقراره".
كانت هذه تفاصيل خبر فرونتسكا: سنبذل كل ما في وسعنا بالتنسيق مع "اليونيفيل" لحماية أمن لبنان واستقراره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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