ردا على «طوفان الأقصى».. الطيران الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الطائرات الإسرائيلية نفذت سلسلة من الغارات على عدد من الأبنية والمواقع في قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة.

وقالت الوكالة، إن الطيران الطيران الإسرائيلي قصف بصاروخين مبنى في حي الرمال غرب مدينة غزة وسوته بالأرض، ما تسبب في وقوع إصابات بين صفوف المدنيين.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد المصابين بنيران حركة حماس قد ارتفع إلى 1590.

وأضافت الوزارة أن من بين المصابين الـ1590، 19 حالة موت سريري، و293 مصنّفة على أنها خطيرة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد القتلى الإسرائيليين قد ارتفع إلى 300 شخص على الأقل.