انت الان تتابع خبر بالشمع الأحمر.. الصحة تغلق 30 مؤسسة أهلية مخالفة في بغداد (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "عمليات الغلق شملت (١٨) مختبرا اهليا مخالفا و (١٢) عيادة للأشعة والسونار"، مضيفة ان "مدة الغلق تراوحت بين الغلق النهائي ل (١١) مؤسسة لكونها غير حاصلة على تراخيص مزاولة المهنة وإحالة القائمين عليها الى الجهات القضائية، والغلق بمدة زمنية محددة حسب نوع المخالفات".وأضافت الوزارة، أن "المؤسسات المغلقة توزعت على مناطق السيدية والشعب ومدينة الصدر وشارع المغرب"، مشيرة الى أن "العمل الميداني الدؤوب لفرق دائرة التفتيش والهادف الى الوقوف على جودة الخدمات الطبية والمختبرية والعلاجية المقدمة في مؤسسات القطاع الخاص ومتابعة التزامها بالقوانين التي تنظم العمل في مؤسسات القطاع الخاص والشروط الصحية خدمة للصالح العام" .