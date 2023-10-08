انت الان تتابع خبر الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 256 شخصاً في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها اليوم الاحد 8 أكتوبر/ تشرين الاول 2023، استشهاد 256 مواطنًا بينهم 20 طفلًا واصابة 1788 مواطنًا بجراح مختلفة بينهم 121 طفلًا في القصف الاسرائيلي المستمر".

بدورها أكدت وزارة الصحة "الإسرائيلية" في أحدث حصيلة للضحايا، مقتل 300 شخصاً وإصابة أكثر من 1600 آخرين.



وشنّت حركة حماس أكبر هجوم على إسرائيل منذ عقود، بعد أن اجتاز مسلحون بلدات إسرائيلية وقتلوا العشرات وعادوا إلى قطاع غزة بمختطفين.

يأتي ذلك، في وقتٍ أعرب الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن دعم بلاده لإسرائيل دائماً، محذّراً من أنه لا ينبغي لأي "عدو لإسرائيل أن يستغل تلك الهجمات".

بينما قال بيان لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إنه سيعقد جلسة طارئة، الأحد "لبحث العنف في الشرق الأوسط".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عمليات القصف، إن حماس "تتعمد زرع مرافقها العسكرية بين السكان المدنيين في قطاع غزة".

مشيراً إلى أنه أصدر تحذيراً مسبقاً للسكان.. وطلب منهم إخلاء" المباني.

وقالت إسرائيل إن الحركة المدعومة من إيران أعلنت الحرب بعد أن أكد جيشها وقوع قتال مع نشطاء في عدة بلدات وقواعد عسكرية إسرائيلية قرب غزة، فيما تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالرد.

وأوقفت وزارة الطاقة الإسرائيلية إمدادات الكهرباء المخصصة لقطاع غزة.

وتوالت ردود الأفعال الدولية، المنددة باستهداف المدنيين، منذ الصباح، بينما قالت واشنطن إنها تقف إلى جانب إسرائيل.

