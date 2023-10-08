انت الان تتابع خبر موقف الأحد المروري.. الزحامات تخنق شوارع بغداد وحركة السير شبه متوقفة (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا، إن الموقف المروري في شوارع العاصمة بغداد، والعديد من التقاطعات، تمثل بزحامات خانقة وسير شبه متوقف، في الساعات الأولى من صباح اليوم.



وأضاف، أن الطريق من جامع ام الطبول باتجاه تقاطع الدورة شهد زحاماً خانقاً، وسير بطيء للغاية، لافتاً الى أن زحاماً بسيطاً حصل في الطريق الذي يربط جامع ام الطبول باتجاه ساحة النسور. وأضاف، أن الطريق من جامع ام الطبول باتجاه تقاطع الدورة شهد زحاماً خانقاً، وسير بطيء للغاية، لافتاً الى أن زحاماً بسيطاً حصل في الطريق الذي يربط جامع ام الطبول باتجاه ساحة النسور.

وأشار الى، أن الطريق الذي يبدأ من منطقة البياع، بإتجاه جسر الجادرية، شهد هو الآخر زحاماً، في الوقت الذي سيطر زحام خانق كذلك على جسر الجادرية، وتقاطع جامعة بغداد.