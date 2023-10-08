انت الان تتابع خبر طقس العراق.. غائم جزئي مصحوب بالأمطار خلال الأيام الأربعة المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد الاثنين سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في أقسامها الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى، أما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق".

وأشار الى، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس غائماً جزئياً ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق".

ولفت البيان الى، أن "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

