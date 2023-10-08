انت الان تتابع خبر "أسرى معروضون على أمازون وغسالات للبيع".. سخرية فلسطينية وعربية من الجنود الإسرائيليين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من رسومات الكوميكس الساخرة من الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في حين جاءت تعليقات الإسرائيليين "ساخطة" من تصرف جنودهم الذين وصفوه بالمشين.





وظهر مقطع مصور يظهر شاب فلسطيني هو ينادي من مدرعة إسرائيلية، "الي عنده غسالات للبيع"، وذلك بعد الاستيلاء عليها.

وفي تغريدة على تويتر، كتبت صفحة مراقب الشرق الأوسط، "الفلسطينيون يعرضون الجنود الإسرائيليين للبيع على موقع أمازون"

"من البيجامات للبوكسر"

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقارنة بين ما حدث لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب أكتوبر 73، وما يحدث الآن في الأراضي الفلسطينية "طوفان الأقصى"، من تصعيد عنيف لم يحدث منذ سنوات بين قوات المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.



ومن أبرز التعليقات المتداولة في هذا السياق على منصات التواصل الاجتماعي: "اشهدي يا منطقة، في أكتوبر 1973 عبر الجيش المصري خط بارليف ولبسهم البيجامات الكستور، وبعد 50 سنة في 7 أكتوبر 2023 عبرت قوات المقاومة الفلسطينية السياج الإسرائيلي وجابتهم بالبوكسر". ومن أبرز التعليقات المتداولة في هذا السياق على منصات التواصل الاجتماعي: "اشهدي يا منطقة، في أكتوبر 1973 عبر الجيش المصري خط بارليف ولبسهم البيجامات الكستور، وبعد 50 سنة في 7 أكتوبر 2023 عبرت قوات المقاومة الفلسطينية السياج الإسرائيلي وجابتهم بالبوكسر". فيما طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، برد "البيجامات الكستور" التي ألبستها مصر للأسرى الإسرائيليين في حرب أكتوبر 1973، وعادوا بها إلى فلسطين المحتلة، كما شبه البعض ساخرًا بتكرار الموقف في إذلال الجنود الإسرائيليين وقارنوا موقف السادات عندما أصر على إلباس الجنود الإسرائيليين البيجامات الكستور، بمشهد أحد الجنرالات الإسرائيلي عندما تم أسره من قبل قوات المقاومة الفلسطينية وهو يرتدي (البوكسر).