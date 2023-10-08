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انت الان تتابع خبر "أسرى معروضون على أمازون وغسالات للبيع".. سخرية فلسطينية وعربية من الجنود الإسرائيليين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان -
كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من رسومات الكوميكس الساخرة من الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في حين جاءت تعليقات الإسرائيليين "ساخطة" من تصرف جنودهم الذين وصفوه بالمشين.
وظهر مقطع مصور يظهر شاب فلسطيني هو ينادي من مدرعة إسرائيلية، "الي عنده غسالات للبيع"، وذلك بعد الاستيلاء عليها.
وفي تغريدة على تويتر، كتبت صفحة مراقب الشرق الأوسط، "الفلسطينيون يعرضون الجنود الإسرائيليين للبيع على موقع أمازون"
"من البيجامات للبوكسر"
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقارنة بين ما حدث لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب أكتوبر 73، وما يحدث الآن في الأراضي الفلسطينية "طوفان الأقصى"، من تصعيد عنيف لم يحدث منذ سنوات بين قوات المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
ومن أبرز التعليقات المتداولة في هذا السياق على منصات التواصل الاجتماعي: "اشهدي يا منطقة، في أكتوبر 1973 عبر الجيش المصري خط بارليف ولبسهم البيجامات الكستور، وبعد 50 سنة في 7 أكتوبر 2023 عبرت قوات المقاومة الفلسطينية السياج الإسرائيلي وجابتهم بالبوكسر".
فيما طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، برد "البيجامات الكستور" التي ألبستها مصر للأسرى الإسرائيليين في حرب أكتوبر 1973، وعادوا بها إلى فلسطين المحتلة، كما شبه البعض ساخرًا بتكرار الموقف في إذلال الجنود الإسرائيليين وقارنوا موقف السادات عندما أصر على إلباس الجنود الإسرائيليين البيجامات الكستور، بمشهد أحد الجنرالات الإسرائيلي عندما تم أسره من قبل قوات المقاومة الفلسطينية وهو يرتدي (البوكسر).
وشهدت الساعات الأخيرة صدور العديد من ردود الفعل الإسرائيلية التي تحمل الحكومة والجيش مسؤولية الثمن الذي دفعه المستوطنون والجنود، وطالبوا بفحص الإخفاقات في الحراسة حول مستوطنات غلاف غزة، الأمر الذي أسفر عن خروج مشاهد صادمة للإسرائيليين.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إن نحو 750 إسرائيلياً في عداد المفقودين حالياً، وذلك منذ بدء فصائل المقاومة الفلسطينية عملية مباغتة أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى"، وتمكنت خلالها من التسلل إلى مستوطنات محتلة، فيما أعلنت السلطات الإسرائيلية بدء إجلاء سكان منطقة غلاف غزة، التي كانت مركزاً لهجوم الفصائل الفلسطينية.
صحيفة "جيروزاليم بوست" قالت إنه "وفقاً لتقرير غير رسمي، فإن هناك 750 إسرائيلياً في عداد المفقودين"، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.
حديث الصحيفة جاء في وقت ارتفعت فيه حصيلة هجوم المقاومة على بلدات ومدن إسرائيلية إلى 300 قتيل و1590 جريحاً، بينما تسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في استشهاد 265 فلسطينياً بينهم 20 طفلاً.
في بيانات منفصلة، أعلنت كل من "القسام" و"سرايا القدس"، الجناح المسلح للجهاد الإسلامي، عن أسر عدد من الجنود الإسرائيليين دون الإفصاح عن المحصلة.
وفجر أمس السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة حماس، بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".
يُعد هذا الهجوم لحركة "حماس" أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات، وتضمن عبور مسلحين السياج الحدودي، وإطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة.
كذلك يمثل هذا الهجوم تسللاً غير مسبوق لمقاتلي "حماس" إلى إسرائيل من غزة، كما أنه يعتبر أخطر تصعيد منذ أن خاضت إسرائيل وحماس حرباً استمرت عشرة أيام في عام 2021.
وأبرز العناوين في الصحافة العبرية عكست الصدمة وحالة الذهول الإسرائيلي من العملية الفلسطينية التي أعلنت عنها المقاومة الفلسطينية تحت عنوان "طوفان الأقصى"، من بينها: "إنه الكابوس" و"إخفاق غير مسبوق".