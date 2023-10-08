انت الان تتابع خبر رؤساء الاستئناف يؤدون اليمين القانونية بمناسبة تعيينهم في مناصبهم (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان مجلس القضاء الأعلى فإن رؤساء محاكم الاستئناف، هم كل من القضاة احمد هادي/ استئناف كربلاء وعبد الله محمد/ استئناف الانبار وقاسم محمد/ استئناف كركوك وراضي ابو حسنة/ استئناف المثنى ومحمد حنظل/ استئناف واسط وعلي عبد الغني/ استئناف ذي قار وحسن سودي/ استئناف النجف ورائد حميد/ استئناف نينوى.
وأضاف البيان، أن "مراسم تأدية اليمين حضرها رئيس الادعاء العام نجم عبد الله احمد ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة".
وأضاف البيان، أن "مراسم تأدية اليمين حضرها رئيس الادعاء العام نجم عبد الله احمد ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة".