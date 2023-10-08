شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان.. ارتفاع عدد قتلى الزلازل إلى 2000 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال متحدث باسم حكومة طالبان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا وقوع زلازل قوية في شرق أفغانستان أمس السبتن إلى 2000 شخص لقوا حتفهم عقب الهزات العنيفة.

زلازل أفغانستان

كان المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، أشار إلى أن زلزالًا بلغت قوته 6.2 درجة، هز شمال غرب أفغانستان اليوم السبت.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وكان ذكرت هيئة المسح الجيولوجي أن زلزالين وقعا بلغت قوتهما 6.3 درجة، أعقبتهما هزات ارتدادية.

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية في أفغانستان على موقع "إكس": "أرسلنا أدوية وإمدادات طبية إلى المستشفيات لدعم علاج الجرحى، ومستودعاتنا جاهزة لتوفير أدوية إضافية حسب الحاجة".