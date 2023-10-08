شكرا لقرائتكم خبر عن شديد الخطورة.. القنصلية السعودية لدى هونغ كونغ تحذر من إعصار كوينو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت القنصلية السعودية لدى هونغ كونغ من إعصار كوينو ، الذي يضرب الصين حاليًا.

وبينت أن هيئة الأرصاد المحلية أعلنت أنه سيتم رفع درجة إعصار كوينو إلى الدرجة 8 شديدة الخطورة، اعتبارًا من بعد ظهر اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023.

وأهابت القنصلية بأخذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات الصادرة من هيئة الأرصاد، متمنية السلامة للجميع.

إعصار كوينو

مع اقتراب الإعصار كوينو، من إقليم قوانغدونغ الجنوبي وجزيرة هاينان، أصدرت الصين تحذيرات أمس السبت، من أمواج عاتية وأمطار غزيرة ورياح قوية.

وأشارت إدارة المحيطات الحكومية إن من المتوقع ارتفاع الأمواج في بحر الصين الجنوبي إلى 9 أمتار تحت تأثير العاصفة أمس واليوم.

وتسبب كوينو، في مقتل شخص وإصابة ما يقرب من 400 في تايوان الأسبوع الماضي، وألحق أضرارًا بالغة في جزيرة أوركيد النائية قبالة الساحل الشرقي لتايوان.