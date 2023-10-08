رئيس المجلس الفلسطيني الأعلى: إسرائيل تلقت صفعة معنوية وعسكرية.. والبيانات الغربية كانت منحازة ضد الفلسطينيين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد رئيس المجلس الفلسطيني الأعلى “رمضان أبو جزر”، أن إسرائيل تلقت صفعة معنوية وعسكرية كبيرة جراء هجوم المقاومة الفلسطينية على المستوطنات والإسرائيلية.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن إسرائيل لم تكن تتخيل أن يكون لدى المقاومة الفلسطينية كل هذه الإمكانيات التي أنجزتها على أرض الواقع.

وبين أن جميع البيانات التي صدرت عن المؤسسات الغربية أو عن حتى الدول التي كانت تنادي بإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كانت منحازة للرواية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، أعطى الضوء الأخضر للحكومة الإسرائيلية بارتكاب المجازر ضد الشعب الفلسطيني.