شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة السيتي وأرسنال بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يلتقي نادي مانشستر سيتي بنظيره أرسنال في مواجهة قوية ومثيرة بين الفريقين مساء الليلة، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث يسعي نادي أرسنال لإستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز في هذه القمة، خاصة أن المباراة ستقام علي ملعب الإمارات الخاص بالجانرز.

في حين يأمل مانشستر سيتي في تخطي عقبة أرسنال وإنتزاع الصدارة من توتنهام مرة أخري، لتأكيد هيمنته علي جدول ترتيب الدوري الانجليزي.

هذا ويدخل السيتي اللقاء محتلا المركز الثاني برصيد 18 من 7 مواجهات سابقة، في حين يحل أرسنال في المركز الثالث برصيد 17 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن السماوي.

موعد مواجهة الفريقين والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام المواجهة المثيرة بين الفريقين اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت أبو ظبي.

علي أن تقام المباراة عبر قناة beIN Sports Premium 1 الناقل الحصري لمواجهات الدوري الإنجليزي.