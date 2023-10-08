شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل السيتي المتوقع لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يلتقي نادي مانشستر سيتي بنظيره أرسنال في مواجهة قوية ومثيرة بين الفريقين مساء الليلة، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث يسعي نادي مانشستر سيتي في تخطي عقبة أرسنال وإنتزاع الصدارة من توتنهام مرة أخري، لتأكيد هيمنته علي جدول ترتيب الدوري الانجليزي.

في حين يأمل نادي أرسنال لإستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز في هذه القمة، خاصة أن المباراة ستقام علي ملعب الإمارات الخاص بالجانرز.

هذا ويدخل السيتي اللقاء محتلا المركز الثاني برصيد 18 من 7 مواجهات سابقة، في حين يحل أرسنال في المركز الثالث برصيد 17 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن السماوي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة إنطلاق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل السيتي المتوقع لملاقاة أرسنال

في حراسة المرمي: إيدرسون.

خط الدفاع:- والكر، مانويل أكانجي، روبن دياس، ناثان أكي.

خط الوسط:- جوليان ألفاريز، فيل فودين، كوفاسيتش، دوكو، ماتيوس نونيز.

في خط الهجوم:- إرلينج هالاند.