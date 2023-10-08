شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة السيتي.. مفاجأت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي أرسنال لإستضافة نظيره مانشستر سيتي في مواجهة مثيرة بين الفريقين الليلة، ضمن الجولة الثامنة من فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث يأمل نادي أرسنال لصدارة الترتيب عبر منافسه المباشر السيتي، مستندا إلى ذلك أن المباراة ستقام وسط ملعبه وجماهيره في ملعب الإمارات.

في الوقت الذي يأمل السيتي في تحقيق الفوز لتأكيد سيطرته علي الدوري الإنجليزي، وإنتزاع الصدارة المؤقتة التي يعتليها توتنهام في الفترة الحالية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يحل فيه السيتي في المركز الثاني من جدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة، في حين يحل أرسنال في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة إنطلاق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل أرسنال المتوقع لملاقاة السيتي

في حراسة المرمي: آرون رامسديل.

في خط الدفاع: أولكسندر زينتشينكو – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليش – بن وايت.

في خط الوسط: توماس بارتي – ديكلان رايس – مارتين أوديجارد.

في خط الهجوم: جابرييل جيسوس – إيدي نكيتياه – لياندرو تروسارد.