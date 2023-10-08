جريحان بالقصف الاسرائيلي على أطراف كفرشوبا

أفادت معلومات صحافية، بأنّه نتيجة القصف الاسرائيلي على اطراف بلدة كفرشوبا صباحًا، أصيب كل من: (ن.ا) و(ن.ن)، ونقلا إلى مستشفى مرجعيون للمعالجة.

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