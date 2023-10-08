أفاد مراسل "المنار"، بأن "الخيمة التي اذلّت القدرة العسكرية الإسرائيلية وكانت شاهدة على تدمير دشم ثلاثة مواقع رئيسية اليوم في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا واستقوى عليها بصواريخ الطائرات عادت وانتصبت في مكانها مقابل موقع زبدين المستهدف صباحا".

كانت هذه تفاصيل خبر "المنار": خيمة "حزب الله" عند الحدود عادت وانتصبت في مكانها مقابل موقع زبدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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