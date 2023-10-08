رقيم بطريركي في وداع ريمون فرحات

ودع لبنان الثقافة والعلم والقانون العميد المؤسس لكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية البروفسور ريمون فرحات في مأتم مهيب أقيم في بلدته في عين كفاع.

ترأس المطران جوزف نفاع ممثلًا البطريرك الماروني الكاردينار مار بشارة بطراس الراعي في كنيسة مار روحانا، الصلاة في وداع المؤسس لكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية البروفسور ريمون فرحات في مأتم مهيب أقيم في بلدته في عين كفاع.

وبعد الإنجيل المقدس، تلا كاهن الرعية الأب إيلي لحود الرقيم البطريركيّ وفيه: "بكثير من الأسى تلقّيت خبر وفاة عزيزكم وعزيزنا المرحوم العميد البروفسور ريمون، على إثر حادثة أدخلته في غيبوبة دامت أشهرًا. ومعكم نرافقه بصلاة الرجاء، راجين له المشاركة في مجد القيامة، بعد أن شارك المسيح الفادي في آلام الفداء. لم يكن قد أدمل جرح قلبه بغياب شقيقه السفير البابوي المطران إدمون الذي أحبّه للغاية، حتى جاء جرح آخر أدمى قلبه بالأكثر، بوفاة شريكة حياته المرحومة أندره إميل افرام المبكرة والمفاجئة".

ولفت إلى أنّ "إيماننا المسيحيّ يدعونا لنقرأ معكم جرح وفاته وجرح قلبكم على ضوء المسيح الّذي افتدانا بآلامه وموته، لنولد لحياة جديدة بقيامته. لهذه الحياة الجديدة وُلد عزيزكم ريمون. إنّ شخصيّته الغنيّة بالأبوّة الصالحة والعلم والمعرفة والخصال الحميدة والإنجازات الثقافيّة الجامعيّة والحقوقيّة، والعلوم السياسيّة والإداريّة في لبنان وفرنسا، وذكريات عطاءاته في الجامعة اللبنانيّة، ونقابة المعلّمين، والمؤسّسة الجامعيّة للأبحاث والإنماء، والمركز اللبنانيّ للقانون المقارن، والأوسمة التي زيّنت صدره، كلّها تجعل منه أثمن عطيّة تقدّمونها لله بسخاء ممزوج بدموع الوداع. إنّه إبن عين كفاع العزيزة. في بيت المرحوم يوسف فرحات وُلد وتربّى أحسن تربيةٍ مسيحيّةٍ وأخلاقية واجتماعيّة إلى جانب ثلاثة أشقّاء وشقيقتين، شدّته إليهم وإلى عائلاتهم أخلص روابط الأخوّة. وقد سبقوه كلّهم إلى دار الخلود. وتأمّن له ولهم، من تعب المرحوم والدهم، العلم الرفيع. وفي جوّ من الحياة المسيحيّة الأصيلة تمكّن شقيقه المطران إدمون من سماع النداء الإلهيّ إلى الحياة الكهنوتيّة. فلبّى النداء وخدم الكنيسة في كثير من المجالات، حتّى أصبح سفيرًا بابويّا مثّل الكرسيّ الرسوليّ في أكثر من دولة".