صادق: ابطال "طوفان الأقصى" أثلجوا صدور شعوب العربية والاسلامية وكل احرار العالم

أشار إمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق، الى أن "ابطال طوفان الأقصى أثلجوا صدور شعوب العربية والاسلامية، بل وكل احرار العالم، والعيون تنظر باعتزاز وإكبار الى عمليتهم العملاقة التي جاءت مع ذكرى العبور المظفرة، واستمدت البركة والعنفوان من ذكرى مولد رسول الانسانية والحرية محمد (ص)".

وأكد صادق، أن "الكلمة الأخيرة كما تحكي سُنن التاريخ ، انما هي للشعوب مهما طال الزمن و سخت التضحيات. إنها باذن الله تعالى فاتحة الفتح المبين".