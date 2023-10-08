بينهم أطفال.. الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 313 شهيدا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، إن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة قد ارتفع إلى 313 شهيدا بينهم 20 طفلا ونحو 1990 جريحا.

وأشارت الوزارة إلى سقوط 7 شهداء في محافظات الضفة الغربية وتحديدا رام الله، أريحا، قلقيلية، الخليل، نابلس.

وفي السياق، أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم الأحد، بارتفاع عدد قتلى المستوطنين بنيران الفصائل الفلسطينية في غزة إلى 300 قتيل وإصابة أكثر من 1500 آخرين.