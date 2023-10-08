شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر فيجي وإيزو اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر اليوم، جنوب جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

زلزال يضرب جزر يابانية

وضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر إيزو جنوب العاصمة اليابانية طوكيو.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال، كما لم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث أمواج مد عاتية تسوماني.