مصدر أمني مصري: مقتل 2 من فوج سياحي إسرائيلي في إطلاق نار بمنطقة المنشية بالإسكندرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

صرح مصدر أمني مصري بأنه أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود الصواري بمنطقة المنشية في الإسكندرية بمصر اليوم، قام أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين المنطقة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي، مما أسفر عن وفاة إثنين من أعضاء الفوج وأحد المصريين وإصابة آخر.

وتم على الفور القبض على فرد الشرطة، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز المحيلة.

كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج .