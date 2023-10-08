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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد حصوله على أول نقطة له على الإطلاق في كرة القدم الأوروبية، يستأنف برايتون آند هوف ألبيون مهمته في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه أمام منافسه في الدوري الأوروبي ليفربول على ملعب أميكس يوم الأحد.

تعافى فريق Seagulls من تأخره بنتيجة 2-0 ليفرض التعادل على مرسيليا 2-2 في منتصف الأسبوع، بينما أنهى نظرائهم في ميرسيسايد فترة مضطربة بفوزهم على Union SG 2-0.

ربما كانت ذكريات الماضي مع فيلا بارك حاضرة في أذهان جماهير برايتون المسافرة ليلة الخميس، حيث بعد مشاهدة فريقهم ينفجر إلى قطع صغيرة في الحرج 6-1 أمام أستون فيلا، تلقى برايتون هدفين في الدقيقتين 19 و20 أمام تشانسيل مبيمبا. وجوردان فيريتوت في أورانج فيلودروم.

كان مدرب الفريق الأولمبي المعين حديثًا جينارو جاتوسو في طريقه ظاهريًا لتحقيق فوزه الأول في ملعب مرسيليا الساخن، ولكن مع بدء تراكم الإصابات لأصحاب الأرض في الشوط الثاني، استفاد رجال روبرتو دي زيربي بشكل كامل، حيث قلص باسكال جروس المتأخرات قبل ركلة الجزاء السريرية التي نفذها جواو بيدرو سرقت نقطة لفريق النورس.

على الرغم من شجاعة جهود برايتون عبر القناة، فإن فريق دي زيربي يعاني الآن من سلسلة قبيحة من ثلاث مباريات دون فوز قبل زيارة ليفربول، بعد أن تم إقصاؤه أيضًا من كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على يد تشيلسي قبل هزيمة وست ميدلاندز في نهاية الأسبوع الماضي.

لا يزال المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز - بفارق ثلاث نقاط فقط عن مانشستر سيتي المتصدر - أمرًا لا يمكن الاستهانة به، لكن الإحصائيات الدفاعية مثيرة للقلق بالنسبة لدي زيربي، الذي استقبل فريقه بالفعل 20 هدفًا في جميع البطولات هذا الموسم.، أكثر من أي فريق آخر في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

لذلك لن يكون من المفاجئ معرفة أن أصحاب الأرض لم يتمكنوا من الحفاظ على شباكهم نظيفة ولو مرة واحدة هذا الموسم، ولكن بعد انتصارين متتاليين على نيوكاسل يونايتد وبورنموث في أميكس، يمكن أن يفوز فريق النورس الآن بثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه. مباريات مرتدة للمرة الأولى منذ عام 2019، وتم تسجيل 11 هدفًا على أرض مألوفة في المركز الثاني بعد فيلا البالغ عددها 13 هدفًا.

كما كان الحال مع برايتون، دخل ليفربول أيضًا إلى الجولة الثانية من مباريات الدوري الأوروبي وهو يعاني من نتيجة مثيرة للاشمئزاز في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن كان في النهاية الخاطئة لقرار تحكيمي مروع خلال هزيمته الأولى هذا الموسم أمام توتنهام هوتسبر في نهاية الأسبوع الماضي.

بطاقتان حمراء، وهدف غير مسموح به للويس دياز وجويل ماتيب في مرماه في اللحظات الأخيرة، جميعها ساهمت في سقوط الريدز في المباراة التي انتهت بفوز فريق ليليوايتس 2-1، بينما كانت رغبة يورغن كلوب الفاترة في إعادة المباراة بسبب لا ينبغي قبول عواء VAR الذي لا مثيل له لدارين إنجلترا، حيث طرد فريقه شياطينه المحلية يوم الخميس.

أعطى Union SG فريق Klopp شوطًا جيدًا مقابل أمواله في Merseyside، لكن Ryan Gravenberch سجل هدفه الأول في ليفربول بعد أن سدد أنتوني موريس تسديدة ترينت ألكسندر أرنولد في طريقه، ووضع ديوغو جوتا المباراة في الشوط الثاني. الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة واضحة عبر المرمى.

كان ليفربول بعيدًا عن أفضل مستوياته يوم الخميس، لكن الحفاظ على شباكه نظيفة لأول مرة في خمس مباريات كان بمثابة إحصائية مرحب بها لكلوب، الذي نجح فريقه في الحفاظ على تماسكه في ثماني مباريات دون هزيمة خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل كابوس شمال لندن في الدوري الإنجليزي الممتاز. ملعب توتنهام هوتسبر.

لم تكن الرحلات إلى الجنوب في الموسم الماضي مناسبة ممتعة لمشجعي ليفربول، حيث عانى فريقهم من هزيمة برايتون 3-0 و2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي على التوالي، قبل ذلك توافد المشجعون لمشاهدة لياندرو عرض تروسارد في آنفيلد حيث سجل لاعب أرسنال الآن جميع الأهداف الثلاثة لصالح فريق النورس في المباراة المذهلة التي انتهت بنتيجة 3-3 في أكتوبر.

بعد المساهمة بهدف في مرماه في العرض السيئ لفريقه في فيلا بارك، استمرت معاناة بيرفيس إستوبينان هذا الأسبوع، حيث تعرض الظهير الأيسر الإكوادوري لإصابة في الفخذ من المتوقع أن تجعله غير متاح للشهر المقبل.

ينضم إستوبينان إلى ضحيتي الركبة جاكوب مودر وجوليو إنسيسو في غرفة العلاج، بينما من المتوقع أيضًا أن يغيب ثنائي ليفربول السابق جيمس ميلنر وآدم لالانا عن لقاء مع أصحاب العمل السابقين بسبب إزعاجاتهم، على الرغم من أن كلاهما يجب أن يعود مباشرة بعد انتهاء المباراة. استراحة دولية.

مع رعاية الفريق الطبي لإستوبينان، يجب أن يستمر طارق لامبتي في اللعب كجناح أيسر - على الرغم من المخاوف بشأن عبء عمله - في حين يجب استدعاء الموهبة الشابة إيفان فيرجسون إلى حافة الهجوم على المخضرم داني ويلبيك.

أما بالنسبة للرجال ذوي الرداء الأحمر، فسيبدأ كيرتس جونز عقوبة الإيقاف المحلي لثلاث مباريات - والتي فشل ليفربول في إلغاءها - بسبب تدخله العنيف على إيف بيسوما، بينما سيجلس ديوغو جوتا على الخطوة المشاغب لمباراة واحدة بسبب طرده. جريمتين قابلتين للحجز.

بالإضافة إلى مخاوفهم التأديبية، فقد ليفربول كودي جاكبو بسبب مشكلة في الركبة مباشرة بعد أن تعادل الهولندي أمام توتنهام، في حين أن ستيفان باجسيتيتش (ربلة الساق)، كاويمين كيليهر (الركبة)، وتياجو ألكانتارا (الورك) خارج المنافسة أيضًا.

فتح إيقاف جونز الباب أمام جرافينبيرش ليبدأ أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز مع النادي بعد أن افتتح حسابه التهديفي يوم الخميس، على الرغم من أن واتارو إندو يمكن أن يقدم حضورًا دفاعيًا أكثر ضد الفريق الذي سجل بالفعل 23 هدفًا في جميع البطولات هذا الموسم.



التشكيلة الأساسية المحتملة لبرايتون وهوف ألبيون:

فيربروجن؛ فيلتمان، دونك، ويبستر، لامبتي؛ جيلمور، جروس؛ مارس، بيدرو، ميتوما؛ فيرجسون

تشكيلة ليفربول المحتملة:

أليسون؛ ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون؛ زوبوسزلاي، ماك أليستر، جرافينبيرش؛ صلاح، نونيز، دياز