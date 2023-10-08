تعرب وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ، عن بالغ الألم والأسى لضحايا الزلزال الذي وقع في غرب أفغانستان، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين. وتعبر الوزارة عن وقوفها وتضامنها مع الأشقاء في أفغانستان في هذا المصاب الجلل، كما تقدم خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.



كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعرب عن بالغ الألم والأسى لضحايا الزلزال في غرب أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.