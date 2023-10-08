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السعودية تعرب عن بالغ الألم والأسى لضحايا الزلزال في غرب أفغانستان

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تعرب وزارة خارجية المملكة العربية ، عن بالغ الألم والأسى لضحايا الزلزال الذي وقع في غرب أفغانستان، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.

وتعبر الوزارة عن وقوفها وتضامنها مع الأشقاء في أفغانستان في هذا المصاب الجلل، كما تقدم خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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