عدد شهداء العدوان الإسرائيلي غزة يرتفع إلى 313 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، إلى 313 شهيدًا و1990 جريحًا.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن من بين الشهداء أطفال ونساء وصحفيون ومسعفون، قضوا في العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع؛ نتيجة استهداف منازل وأبراج سكنية، فيما تواصل الأطقم الطبية وفرق الدفاع المدني، عمليات البحث عن ناجين تحت ركام المنازل، التي تعرضت للغارات الإسرائيلية.