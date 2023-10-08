وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن من بين الشهداء أطفال ونساء وصحفيون ومسعفون، قضوا في العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع؛ نتيجة استهداف منازل وأبراج سكنية، فيما تواصل الأطقم الطبية وفرق الدفاع المدني، عمليات البحث عن ناجين تحت ركام المنازل، التي تعرضت للغارات الإسرائيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر عدد شهداء العدوان الإسرائيلي غزة يرتفع إلى 313 شهيدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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