"الجامعة العربية" تتلقى طلبًا فلسطينيًا لعقد دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن دولة فلسطين طلبت عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في أقرب وقت ممكن؛ لبحث سُبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي.

وأفاد الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريح له اليوم، أن الطلب الفلسطيني جاء في مذكرة رسمية تلقتها الأمانة العامة للجامعة العربية من المندوبية الدائمة لفلسطين لدى الجامعة العربية، وقامت بتعميمها على الدول العربية الأعضاء. وأضاف، أنه جارٍ التشاور بين الأمانة العامة وعددٍ من الدول العربية وخاصة المملكة المغربية التي تترأس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، لتحديد الموعد المناسب لعقد هذه الدورة في أقرب وقت ممكن؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عددٍ من الوزراء العرب للمشاركة في الدورة غير العادية.