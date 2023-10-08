وأفاد الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريح له اليوم، أن الطلب الفلسطيني جاء في مذكرة رسمية تلقتها الأمانة العامة للجامعة العربية من المندوبية الدائمة لفلسطين لدى الجامعة العربية، وقامت بتعميمها على الدول العربية الأعضاء. وأضاف، أنه جارٍ التشاور بين الأمانة العامة وعددٍ من الدول العربية وخاصة المملكة المغربية التي تترأس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، لتحديد الموعد المناسب لعقد هذه الدورة في أقرب وقت ممكن؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عددٍ من الوزراء العرب للمشاركة في الدورة غير العادية.
كانت هذه تفاصيل خبر "الجامعة العربية" تتلقى طلبًا فلسطينيًا لعقد دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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