رئيس لجنة انتخابات الأطباء: لن نسمح بأي تجاوزات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تصوير - إسلام فاروق:

قال الدكتور مصطفى عشوب، رئيس اللجنة العامة لانتخابات نقابة الأطباء، إنه لن يسمح بأي تجاوزات خلال سير العملية الانتخابية التي تعقد يوم الجمعة المقبلة، من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، اليوم الأحد.

وأوضح عشوب أن اللجنة تلقت 140 ترشحا للنقابة العامة بين منصب النقيب العام، وأعضاء فوق وتحت السن، وممثلين للمناطق الجغرافية المختلفة.