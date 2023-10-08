طارق العوضي يُعلن تطوعه للدفاع عن فرد شرطة واقعة الفوج الإسرائيلي بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، في حضور المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا مع شركة الجيزة للأنظمة؛ لتوسيع محطة محولات أبو غالب جهد 220/66/11 كيلوفولت بخليتَي جهد 220 كيلوفولت، للربط بمحطة محولات رشيد 2 جهد 220/66/11 كيلوفولت من النوع المعزول بالغاز بنظام تسليم مفتاح؛ التابعة لمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم التغذية الكهربية للمشروعات القومية على مستوى الجمهورية؛ خصوصًا مشروع الدلتا الجديدة

يهدف المشروع إلى تدعيم التغذية الكهربائية لروافع رشيد وربطها بالشبكة القومية ضمن مخطط مشروع الدلتا الجديدة.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع نحو 124 مليون جنيه مصري، ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بمدة تنفيذ تصل إلى 10 أشهر من تاريخ توقيع العقد واستلام الموقع.