رئيس لجنة انتخابات الأطباء: 9 مرشحين على منصب النقيب العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تصوير - إسلام فاروق:

قال الدكتور مصطفى عشوب، رئيس اللجنة العامة لانتخابات نقابة الأطباء، إن الانتخابات تجرى على منصب النقيب العام، وجميع النقابات الفرعية، على منصب 3 أعضاء فوق السن لمن تجاوز 15 عاما بالنقابة، و3 أعضاء تحت السن لمن لم يتجاوز 15 عاما بالنقابة، والمناطق الجغرافية المختلفة.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، اليوم الأحد.

وأوضح عشوب أن القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات تضم 77 مرشحا للنقابة العامة بينهم 9 مرشحين لمنصب النقيب، و324 مرشحا بالنقابات الفرعية سواء على منصب النقيب أو الأعضاء.