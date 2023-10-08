رئيس لجنة انتخابات الأطباء: إشراف قضائي كامل وحبر فسفوري لمنع التزوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تصوير - إسلام فاروق:

قال الدكتور مصطفى عشوب، رئيس اللجنة العامة لانتخابات نقابة الأطباء، إن انتخابات التجديد النصفي تجرى تحت إشراف قضائي مع وجود حبر فسفوري لعدم تكرار الانتخاب في لجان أخرى.



جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، اليوم الأحد.



ووجه عشوب الدعوة لمنظمات المجتمع المدني بالتقدم لمتابعة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، لافتا إلى فتح باب الانتخاب التاسعة صباح الجمعة المقبلة، مع منع الدعاية الانتخابية داخل لجان الانتخابات.



ولفت إلى وجود لجان للأطباء الوافدين في كل لجنة فرعية بالنسبة لانتخابات النقابة العامة، ضمن إجراءات تسهيل العملية الانتخابية.