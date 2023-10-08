رئيس لجنة انتخابات الأطباء: إجراء الانتخابات في الدقهلية داخل ستاد المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تصوير - إسلام فاروق:

قال الدكتور مصطفى عشوب، رئيس اللجنة العامة لانتخابات نقابة الأطباء، إنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين انتخابات التجديد النصفي للنقابة التي تجرى يوم الجمعة المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، اليوم الأحد.

وأشار إلى غلق باب التصويت الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة ولا مد للتصويت إلا إذا رأت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن هناك حدثا ما قد وقع أو تأخر فتح اللجان.

ولفت إلى إجراء الانتخابات في محافظة الدقهلية داخل ستاد المنصورة، نتيجة لخلافات مع مجلس النقابة الفرعية بالدقهلية.

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