الانتخابات الرئاسية 2024.. "فريد زهران" يتقدم بأوراق ترشحه اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أنهى المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إجراءات الكشف الطبي، الخاص باستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

وبحسب بيان صادر، قبل قليل، عن الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل، أنهى فريد زهران الكشف الطبي وسيتوجه لتقديم أوراقه اليوم في حدود الساعة 3 عصرًا.

وكان أعلن فريد زهران اعتزامه الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، بدعم من الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، وعدد من الأحزاب الأخرى في مقدمتها حزب العدل.

ودشن الدكتور فريد زهران حملته الانتخابية في مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي 3 أكتوبر.

وحصل فريد زهران على تزكيات من أعضاء البرلمان، تدعم ترشحه في انتخابات الرئاسة، حيث تجاوز عدد التزكيات النصاب القانوني المطلوب للترشح بالانتخابات وهو 20 عضوًا بالبرلمان.