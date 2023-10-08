نائب يحذر: التصعيد الإسرائيلى الخطير ضد الفلسطينيين يؤدى للعنف وتفجير الأوضاع

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القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب، من التصعيد الإسرائيلى الخطير الجاري في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مؤكداً أن هذا التصعيد سيؤدى الى من المزيد من موجات العنف وتفجير الأوضاع في المنطقة.

وأدان "رمزى"، الاعتداءات التي ترتكبها بشكل خطير سلطات الاحتلال الاسرائيلى وتصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني وتصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين المتطرفين وعمليات القتل ضد المواطنين الفلسطينيين وحرق ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال محملاً القوة القائمة بالاحتلال تبعات هذا التصعيد الخطير.

وطالب الدكتور ايهاب رمزى، من المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة في دعم جهود السلام وخاصة الإدارة الأمريكية إلى الاستجابة لدعوة مصر بالتدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له وخاصة من اعتداءات المستوطنين المتطرفين والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني وإجبار القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية، من خلال الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة.

وأكد أن الصمت المستمر من المجتمع الدولي جعل سلطات الاحتلال الاسرائيلى تستمر تتمادى فى اعمالها الاجرامية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل مشيراً الى ضرورة الضغط الحقيقى على اسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى الاراضى الفلسطينية المحتلة.