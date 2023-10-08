شكرا لقرائتكم خبر عن النائب إيهاب منصور يتسلم تزكيات فريد زهران من مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، النائب ايهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطي إلي مقر مجلس النواب، وذلك لتسلم تزكيات النواب للترشح للرئاسة الخاصة بفريد زهران مرشح الحزب.

ويتوجه بعد قليل، فريد زهران للهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدا للتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة.

تجدر الإشارة إلى أنه يشترط لقبول أوراق الترشح للرئاسة، تزكية المرشح بـ20 نائبا أو من 25 ألف مواطن، ووضع ضوابط هذه التزكية.

ويشترط القانون إرفاق 11 مستندا بأوراق الترشح عند تقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، منها النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون، وإقرار الذمة المالية، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.