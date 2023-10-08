شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تناقش أهم الموضوعات والقضايا على أجندتها بدور الانعقاد الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، وتتضمن خطة عمل اللجنة عمل زيارات ميدانية لمواقع العمل في المشروعات القومية الكبرى وشركات قطاع الأعمال وزيارات ميدانية للمصالح الضريبية وبعض الموانىء المصرية ومنافذ الجمارك. كما تتضمن خطة عمل اللجنة التصدى لعدد من الموضوعات الهامة منها خفض عجز الموازنة وخفض نسبة الدين العام المحلى ووضع ضوابط لزيادة معدلات الإنتاج ومتابعة عمل الوزارات المختلفة. كما تتضمن الخطة مناقشة ودراسة المستجدات علي الساحة العالمية وتأثيرها علي الاقتصاد المصرى الي جانب مشروعات قوانين ربط الحساب الختامى للدولة ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

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