"رويترز": بورصة تل أبيب تفتح على انخفاض 6% بعد يوم من هجوم حماس

أفادت وكالة "رويترز"، بأنّ "بورصة تل أبيب تفتح على انخفاض 6% بعد يوم من هجوم حماس".
وأطلقت حركة "حماس" السبت عملية أطلقتها عليها اسم "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ وتوغلت في مواقع إسرائيلية وأسرت إسرائيليين، وذلك في رد منها على "استمرار الانتهاكات في المسجد الأقصى والضفة الغربية".
وردّت تل أبيب بغارات جوية مكثفة على قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة، مع تواصل الاشتباكات مع "مئات" المتسللين داخل مستوطنات غلاف غزة.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن أنّ "إسرائيل في حالة حرب"، مشيرًا إلى أن الجيش سيفعل كل ما يلزم لـ"القضاء على حماس".
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