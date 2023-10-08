أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 313 شهيدًا 1990 جريحًا"، بحسب بيان لها.
وأطلقت حركة "حماس" السبت عملية أطلقتها عليها اسم "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ وتوغلت في مواقع إسرائيلية وأسرت إسرائيليين، وذلك في رد منها على "استمرار الانتهاكات في المسجد الأقصى والضفة الغربية".
وردّت تل أبيب بغارات جوية مكثفة على قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة، مع تواصل الاشتباكات مع "مئات" المتسللين داخل مستوطنات غلاف غزة.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن أنّ "إسرائيل في حالة حرب"، مشيرًا إلى أن الجيش سيفعل كل ما يلزم لـ"القضاء على حماس".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة في غزة أعلنت مقتل 313 فلسطينيًا وجرح 1990 في حصيلة للغارات الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.