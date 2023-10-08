أعلنت كتائب "القسام" أنّ "5 زوارق محمّلة بمقاتلي الكوماندوز البحري القسامي شاركت في اللحظات الأولى من معركة "طوفان الأقصى"، وتمكنوا بفضل الله من تنفيذ عملية إبرارٍ ناجحة على شواطئ جنوب عسقلان والسيطرة على عدة مناطق، وأدارت عملياتها باقتدار، وكبدت العدو خسائر فادحةً في الأرواح، ولا زال عددٌ منهم يواصلون القتال حتى هذه اللحظات".

كانت هذه تفاصيل خبر كتائب "القسام": مقاتلو كوماندوز نفذوا عملية ناجحة بـ5 زوارق على شواطئ عسقلان وسيطروا على عدة مواقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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