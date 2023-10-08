"روسيا اليوم": أعداد كبيرة من المظليين الفلسطينيين تتسلل إلى مستوطنات غلاف غزة

أفادت قناة "روسيا اليوم"، من قطاع غزة، بأنّ أعدادًا كبيرة من المقاتلين الفلسطينيين نفذوا عملية اقتحام بواسطة الطائرات الشراعية إلى مناطق داخل غلاف غزة.

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، جرت عملية تسلل شراعي وبري لمستوطنة "أفوكيم" على بعد 20 كيلومتر من قطاع غزة، وطلب من سكان المستوطنة دخول منازلهم وإغلاق الأبواب خوفا من تجول مسلحين في المدينة.